الشيخ عداي يكسر صندوق الاوقاف ويوزع الأموال على الفقراء (فيديو)

2022/08/20 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، السبت، على مقطع مصور يوضح كسر صندوق الاوقاف في جامع عمر المختار من قبل الشيخ عداي وتوزيع الأموال على الفقراء.

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