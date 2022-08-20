الرد السريع يجري عملية تفتيش واسعة في بساتين أبي صيدا بمحافظة ديالى

2022/08/20 | 21:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء الثاني، التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، عملية تفتيش واسعة في بساتين أبي صيدا الصغرى بمحافظة ديالى، وبعمق ٥كم.

وأسفرت العملية، حسب بيان لخلية الاعلام الامني، عن حرق وتدمير ثلاثة أوكار وضبط كمية من عجينة ( TNT) و٧ رمانات يدوية و٣ قنابر هاون و٣ رمانات مضادة للدروع وبندقية بمبكشن، وكمية من العتاد المختلفة الانواع وعدد من مخازن بندقية نوع كلاشنكوف ومواد طبية مختلفة.

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