2022/08/20 | 21:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت المديرية العامة للأمنِ والإنضباط (الهيئة التحقيقية والأمن الوقائي) التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، وبكمين محكم وجهد استخباري نوعي من القاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية وبعملية نوعية خاصة تم تنفيذها في داخل المحافظة، حيث ضبطت بحوزته اكثر من (45000) حبة مخدرة.

هذا في الوقت الذي انطلقت فيه هيئة الحشد الشعبي في عملياتها في صلاح الدين لملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني.. الحشد الشعبي في نينوى يلقي القبض على أحد تجّار المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني.. الحشد الشعبي في نينوى يلقي القبض على أحد تجّار المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).