بعد حادثة الصور.. الخارجية العراقية تستدعي سفيرها بالأردن

2022/08/20 | 21:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، استقدام السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، الى بغداد بعد نشر صور لزوجته مع الفنان راغب علامة، أشعلت جدلاً وإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، أن “الوزارة استقدمت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد”.

يأتي ذلك على خلفية نشر الفنان اللبناني راغب علامة صوراً جمعته بالسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وزوجته، تسببت بموجة من الانتقادات لدى الكثير من العراقيين.

ولاحقاً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان “نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضاف “تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية”.

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