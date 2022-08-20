بريطانية من أصول صومالية تفوز بأول مباراة ملاكمة للسيدات بالسعودية.. من هي رملا علي؟

2022/08/20 | 21:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت رملا علي، البريطانية من أصول صومالية، على ممثلة الدومينكان كريستال غارسيا نوفا، في أول مباراة ملاكمة للسيدات في السعودية، السبت.

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