2022/08/20 | 21:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويمكن لهذه الشاشة دعم ألعاب الفيديو أو المقاطع المصورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمحبي ألعاب الفيديو.. الكشف عن شاشة متطورة جدا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمحبي ألعاب الفيديو.. الكشف عن شاشة متطورة جدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).