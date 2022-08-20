2022/08/20 | 22:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي فاضل : أملك مقاطع خادشة لسياسيين عراقيين لكن اترفع عن نشرها احتراماً للشعب العراقي| لعبة الكراسي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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