الولايات المتحدة تشتري شحنة حبوب أوكرانية ضخمة للبلدان المهددة بالمجاعة

2022/08/20 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، أن الولايات المتحدة تكثف جهودها لشراء حوالي 150 ألف طن من الحبوب من أوكرانيا، في الأسابيع القليلة المقبلة، لصالح شحنة من المساعدات الغذائية تنطلق من الموانئ التي لم تعد تحاصرها الحرب.

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