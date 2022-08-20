2022/08/20 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: شاهد..الامطار تتساقط في النجف pic.twitter.com/MeqVd5spve — المسلة (@Almasalah2) August 20, 2022 ...

ظهرت المقالة شاهد..



الامطار تتساقط في النجف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. الامطار تتساقط في النجف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. الامطار تتساقط في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).