2022/08/20 | 22:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تصاعدت الانتقادات للسفير العراقي في الأردن، بعد تداول صور وّصِفت بالخادشة ظهرت فيها زوجة...

ظهرت المقالة مطالبات بمحاسبة سفير العراق بالأردن بعد ضجة الصور مع راغب علامة..



وعشيرته تتبرأ أولاً على المسلة.

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