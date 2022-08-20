تركيا.. مقتل 16 شخصا وإصابة 29 بجروح في حادث دهس

2022/08/20 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عن مقتل 16 على الأقل وإصابة 29 في حادث دهس في مدينة ديريك جنوب شرق البلاد.وقال قوجه في تغريدة عبر “تويتر” إن “16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 29 بينهم 8 في حالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشداً في ديريك في محافظة ماردين”.

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