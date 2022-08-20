الروس يبتكرون مادة تمص الفضة من المحاليل

2022/08/20 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن المكتب الإعلامي لجامعة الأورال الفيدرالية، أن علماء الجامعة ابتكروا مادة ماصة تسمح بالاستخراج الانتقائي للفضة من المحاليل، حتى إذا كان تركيزها ضئيلًا.

ويشير مصدر في المكتب، إلى أن هذه المادة، ستستخدم في استخراج الفضة من نفايات المؤسسات الصناعية وكذلك في تنقية ماء الشرب.

وجاء في بيان المكتب، “اكتشف علماء الكيمياء في الجامعة أن أفضل مادة ماصة أساسها البوليمرات الأمينية لاستخراج الفضة من المحاليل.



يمكن استخدامها لاستخراج المعدن الثمين بشكل انتقائي، حتى لو كان تركيزه في المحلول ضئيلًا”.

ويشير مصدر في الجامعة، إلى أن هذه المادة ستسهل عملية استخراج الفضة في المنشآت الصناعية، وتساعد على تنقية مياه الشرب، ومياه مزارع تربية الأسماك، وكذلك في معالجة النفايات الصناعية.

وتقول يوليا بيتروفا، من قسم الكيمياء التحليلية والبيئية، “تساعد طبيعة مصفوفة أمينوبوليمر للمواد الماصة على امتصاص أيونات المعادن.



واتضح أنه عند إضافة مجموعة السيلفو إيثيل لها، تتحسن خصائصها الانتقائية- القدرة على امتصاص أيونات معدن محدد من بين مختلف الأيونات المعدنية في الموجودة في المحلول”.

وتضيف بيتروفا، “تسمح نتائج دراستنا باختيار المادة الماصة الأكثر فعالية لحل مختلف المشكلات اعتمادا على مستوى تعديل المادة الماصة بمجموعة السلفو إيثيل، ودرجة حموضة المحلول وتركيز المعادن وسرعة الامتصاص، ما يسمح بخلق مواد وفق الخصائص المطلوبة لاستخراج المعادن المختلفة، حتى من المحاليل التي يكون فيها تركيز المعادن ضئيلا”.

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