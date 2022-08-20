مشهد مُهيب.. طفل يُحادث المنقذين من تحت الركام في كربلاء: ’أخاف أموت’

2022/08/20 | 22:13 - المصدر: ايرث نيوز

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طفل يُحادث المنقذين من تحت الركام في كربلاء: ’أخاف أموت’ أولاً على ايرث نيوز.

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