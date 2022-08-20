زراعة كركوك تحقق المركز الأول بإنتاج الذرة الصفراء

2022/08/20 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويأعلنت شركة ما بين النهرين لإنتاج البذور فرع كركوك، التابعة لوزارة الزراعة، اليوم السبت، كمية إنتاجها من الحنطة خلال العام الجاري، مؤكدة قرب وصول معمل إنتاج الأعلاف من الذرة الصفراء، فيما أشارت إلى أنها حققت المركز الأول في إنتاج الذرة الصفراء على مستوى العراق. وقال مدير فرع كركوك ياوز ذو الكفل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إنتاج الحنطة خلال العام الحالي بلغ أكثر من 16 ألف طن من الأصناف الجيدة، مما فاق التوقعات والطاقة الاستيعابية للفرع". وأضاف، أن "الشركة ستعمل على بيع بذور الحنطة إلى الفلاحين بعد مصادقة وزارة الزراعة على الأسعار التي تحددها للفلاحين وبفائض انتاج يغطي محافظة كركوك"، مبيناً أن "الشركة وضعت خطة لبيع البذور في المحافظات المجاورة لكركوك لسد حاجتها". وأشار إلى أن "معمل إنتاج الأعلاف من الذرة الصفراء سيصل قريباً، وهو من ضمن خمسة معامل تعاقدت على شرائها محافظة كركوك من شركة تركية لدعم الفلاحين".وأكمل بالقول، إن "هذه المعامل الحديثة ستنتج خمسة أطنان من العلف الحيواني في الدقيقة الواحدة"، مؤكداً أن "محافظة كركوك هي الأولى في إنتاج الذرة الصفراء على مستوى العراق".

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