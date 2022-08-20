مواقف وقرارات مقتدى الصدر

2022/08/20 | 22:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برز اسم مقتدى الصدر عام 2003 في المشهد العراقي بعد الاحتلال الأميركي للعراق؛ حيث استفاد من إرث والده المرجع الشيعي محمد صادق الصدر، وهو ما مكنه من تأسيس تياره وفصيل مسلح حمل اسم جيش المهدي.

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