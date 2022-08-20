بعد رفض الحوار السري.. هل تحدد الجلسة العلنية أمام الشعب من المصلح والمفسد في العراق؟

2022/08/20 | 22:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر عن أن الرد الذي تلقاه عبر من سماه وسيطا ثالثا بشأن مطالبه لقبول الحوار، لم يتضمن شيئا عن الإصلاح أو مطالب الثوار.

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