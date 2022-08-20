الكاظمي الى القاهرة بعد غد الإثنين للمشاركة في قمة عربية

2022/08/20 | 23:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اليومين المقبلين إلى جمهورية مصر للمشاركة في قمة عربية.

وقال مصدر حكومي أن “مجلس الوزراء سيعقد جلسته يوم غد الأحد، بسبب سفر الكاظمي الى القاهرة بعد غد الاثنين للمشاركة في قمة عربية يشارك فيها كل من: العراق، ومصر، والأردن، والإمارات، وقطر”.

وأوضح المصدر أن “القمة ستناقش ملفات أمنية واستخباراتية، اضافة إلى ملفات اقتصادية وسياسية، والأوضاع في المنطقة بشكل عام”.

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