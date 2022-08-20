من “حرب كرموز” الى “جوازة بالعافية”.. غادة عبد الرازق بعد غياب 4 سنوات تعود للسينما

وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.
ويعد الفيلم أيضاً عودة لنجم الكوميديا أحمد آدم، حيث كان آخر ظهور له في السينما خلال فيلم “200 جنيه” الذي تم عرضه قبل عامين، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد السعدني، مي سليم، دينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.
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