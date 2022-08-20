كامافينجا يعوض كاسيميرو في تشكيلة الريال أمام سيلتا فيجو

2022/08/20 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو، على ملعب بالايدوس، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية لليجا.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لريال مدريد بعد رحيل لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو، حيث شارك بدلا منه الفرنسي إدواردو كامافينجا.

في المقابل غاب عن التشكيل الأساسي والاحتياطي، النجم الألماني توني كروس، فيما يجلس البلجيكي إيدين هازارد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

كورتوا – ميندي – ألابا – ميليتاو – كارفاخال – كامافينجا – تشواميني – فالفيردي – مودريتش – فينيسيوس – بنزيما.

وانتقل البرازيلي كاسيميرو لصفوف مانشستر يونايتد، بدءا من الصيف الجاري، ولمدة 4 مواسم مقبلة، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

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