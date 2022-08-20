عدوى تنتشر بين الأطفال في الهند تحمل أسم

2022/08/20 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكر تقرير إخباري أن الأطباء رصدوا تفشيا متزايدا لمرض جديد ومعد يصيب الأطفال الصغار، علما بأنه يحمل اسم "إنفلونزا الطماطم".

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، إنه "جرى إحصاء إصابة 80 طفلا بمرض "إنفلونزا الطماطم" في الهند.

ويسبب الفيروس الجديد طفحا جلديا أحمر اللون وأعراضا شبيهة بالحمى التي يسببها البق.

وقال أطباء لدورية "لانسيت" الطبية البريطانية إن "المرض معد للغاية، ويخشون أن يمتد إلى البالغين أيضا."

وأضافوا أن "هذه الإنفلونزا اكتسبت اسمها نتيجة ظهور بثور حمراء ومؤلمة في جميع أجزاء الجسم، قبل أن تتضخم تدريجيا لتصبح بحجم حبة الطماطم".

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