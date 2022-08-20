2022/08/20 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏"عمو اخاف اموت أهلي ما عندهم بس أني"..كلمات طفل تحت الأنقاض في كربلاء (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏"عمو اخاف اموت أهلي ما عندهم بس أني".. كلمات طفل تحت الأنقاض في كربلاء (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏"عمو اخاف اموت أهلي ما عندهم بس أني".. كلمات طفل تحت الأنقاض في كربلاء (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).