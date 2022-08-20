أرسنال يضيف بورنموث إلى لائحة

2022/08/20 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصل أرسنال سلسلة نتائجه الإيجابية بتغلبه على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف "المدفعجية" كل من النرويجي مارتن أوديغارد (5 و11) والفرنسي ويليام صاليبا (54).

وبذلك رفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة البريميرليغ محقّقًا العلامة الكاملة إلى حد الآن.

في المقابل تجمّد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المرتبة الرابعة عشرة.

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