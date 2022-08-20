العراق يستدعي سفيره لدى الأردن بعد صوره وزوجته مع راغب علامة

2022/08/20 | 23:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، بعد ضجة حول صور جمعته وأسرته مع الفنان اللبناني راغب غلامة.

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