استهداف منزل قائممقام في الديوانية

2022/08/20 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض منزل قائممقام قضاء عفك في الديوانية للاستهداف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منزل قائممقام قضاء عفك في الديوانية ماجد المنذور تعرض للاستهداف باطلاق نار قبل قليل من قبل مسلحين".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية فتحت تحقيقاً في الحادث".

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