تحذير من السفارة الأميركية بعد الهجوم على فندق في مقديشو

2022/08/20 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الصومال، السبت، المواطنين الأميركيين المتواجدين هناك، من أن حركة الشباب المتطرفة، تخطط لتنفيذ هجمات أخرى بعد ذلك الذي نفذته، الجمعة، على فندق في العاصمة مقديشو أودى بحياة 13 مدنيًا على الأقل.

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