2022/08/20 | 23:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ’عمو أخاف أموت’..



مشاهد لإنقاذ أحد الأطفال المحاصرين في قطارة الإمام علي المركز الخبري الوطني.

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