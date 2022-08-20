2022/08/20 | 23:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف مصدر مطلع، السبت 20 اب 2022، عن حدوث اشتباكات مسلحة بين قوات سرايا...

ظهرت المقالة اشتباك مسلح بين عشيرة البركات ومسؤول في سريا السلام بالسماوة أولاً على المسلة.

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