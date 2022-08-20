2022/08/20 | 23:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Gm9yTnLJYHM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيعة في دستور 2005 هم من ارادوا الكتلة الاكبر الفائزة انتخابيا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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