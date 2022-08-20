2022/08/20 | 23:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نعت وزارة التجارة، اليوم السبت، وفاة معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة المرحوم مالك سلمان واثنين من زملائه في حادث مأساوي.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تنعى وفاة معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية واثنين من زملائه بحادث سير مأساوي المركز الخبري الوطني.

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