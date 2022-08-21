نائب يهدد بتحشيد تظاهرات في بابل بسبب ازمة الكهرباء

2022/08/21 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هدد النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم السبت، بتحشيد تظاهرات بسبب ازمة الكهرباء في بابل.وقال وتوت في بيان تلقته ايرث نيوز، “نمهل وزارة الكهرباء مدة لا تتجاوز 48 ساعة لزيادة ساعات تشغيل الطاقة الكهربائية في محافظة بابل التي تمتلك 3 محطات لتوليد الطاقة وبخلاف ذلك سنحشد لتظاهرات حاشدة للمطالبة بإقالة وزير الكهرباء لإخفاقه […]

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