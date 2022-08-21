فرق الدفاع المدني تستنفر بعد اندلاع حريق في سوق البالة وسط بعقوبة

2022/08/21 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن استنفار كوادرها لإخماد حريق اندلع في سوق البالة وسط بعقوبة.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "حريقا واسع اندلع في سوق البالة وسط مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".وأضافت ان "فرق الدفاع المدني استنفرت فرقها لإخماد الحريق والسيطرة عليه قبل توسعه".

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