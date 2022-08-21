أول تعليق لراغب علامة عن أزمة صوره مع زوجة السفير العراقي

2022/08/21 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادعلق الفنان اللبناني راغب علامة، اليوم السبت، في أول رد له على صورته مع زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري.

وقال علامة في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، ان "عائلة السفير العراقي تربطني به علاقة عائلية".

واضاف ان "السفير العراقي نكن له كل الاحترام انا وعائلتي".

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، اليوم السبت، عن استدعاء السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري الى بغداد على خلفية الصور التي نشرت لزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة.

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