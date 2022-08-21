2022/08/21 | 00:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WVF4uvul9mo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. استعدادات لافتتاح مطار كركوك الدولي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. استعدادات لافتتاح مطار كركوك الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).