الشرطة الاتحادية: القبض على عصابة تسليب في بغداد

2022/08/21 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القاء القبض على عصابة تسليب أقدمت على سرقة عجلة ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية في بغداد .وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بجهود متميزة ومتابعة ميدانية، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من القاء القبض على ثلاثة متهمين بعد ورود إخبار عن قيامهم بمحاولة تسليب عجلة مدنية نوع سلفرادو واطلاق النار على سائقها في منطقة قرية ١٠ التابعة لقضاء النهروان ببغداد ".وأضافت، أن "عملية القبض على الجناة تمت باشراف مقدم اللواء الاول شرطة اتحادية بعد تطويق المنطقة وتعميم اوصاف المتهمين ، وتكثيف انتشار الدوريات وتشديد الاجراءات الامنية في مداخل ومخارج السيطرات، والتنسيق العالي مع شعبة استخبارات حماية المنشأت في المستشفيات ".ولفتت الى ان "القوة المكلفة بالواجب وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين في مستشفى مدينة الطب احدهم مصاب بطلق ناري أثر اطلاق النار علية من قبل صاحب العجلة وبسلاح مرخص من الجهات الامنية حيث تم التعرف عليهم باستدلال صاحب العجلة، الذين اعترفوا بأرتكابهم جريمة التسليب بعد معرفتهم بأن صاحب العجلة كان يحمل معه مبلغ قدرة 4000 دولار أمريكي، 3 ملايين دينار عراقي، سوار ذهب عدد 12، تم تسليم المتهمين والمضبوطات اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية".

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