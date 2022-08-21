الانهيار الترابي في كربلاء.. فيديو يوثق لحظة التواصل مع طفل عالق تحت الأنقاض

2022/08/21 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد انهيار تلة ترابية قرب مزار شيعي في مدينة كربلاء العراقية، ما تسبب في إصابة ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

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