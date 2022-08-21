إسرائيل نادمة على دورها في انهيار الاتفاق النووي 2018

2022/08/21 | 00:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:أبدت قيادات أمنية إسرائيلية ندمها على الضغوط التي مارستها تل أبيب على الرئيس الأميركي السابق...

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