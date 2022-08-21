تفاعلات الساعة.. قيادي في الحكمة: لغة خطاب الصدر هي التسقيط و التخوين

2022/08/21 | 00:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/20/2022.عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة...

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قيادي في الحكمة: لغة خطاب الصدر هي التسقيط و التخوين أولاً على المسلة.

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