2022/08/21 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f40DtYcU1Ts

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي مهدي : التيار الصدري لديه امكانيات بشرية وجهادية لا تملكها باقي الجهات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي مهدي : التيار الصدري لديه امكانيات بشرية وجهادية لا تملكها باقي الجهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).