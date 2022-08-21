حديقة حيوانات ترحب بولادة شبل باندا أحمر نادر.. لماذا أسموه

2022/08/21 | 01:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حراس الحيوانات في حديقة بارادايس للحياة البرية بإنجلترا ولادة شبل الباندا الأحمر، الملقب بـ"Little Red"، هذا الأسبوع.لماذا أطلقوا عليه اسم "الشبل المعجزة"؟

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