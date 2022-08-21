2022/08/21 | 01:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق ريال مدريد انتصارا عريضا بأربعة أهداف لهدف ضد سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت.وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، في معقل الأخير ملعب “بالايدوس”.وسجل أهداف ريال مدريد، كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 14، ولوكا مودريتش في الدقيقة 41، وفينيسيوس جونيور بالدقيقة 56، وفيدي فالفيردي في الدقيقة 66.[…]

ظهرت المقالة ريال مدريد يتجاوز سيلتا فيغو برباعية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يتجاوز سيلتا فيغو برباعية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يتجاوز سيلتا فيغو برباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).