ريال مدريد يقسو على سلتا فيغو في المرحلة الثانية من الدوري

2022/08/21 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد فوزه الثاني تواليًا في الدوري الإسباني لكرة القدم بانتصاره على مضيفه سلتا فيغو 4-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية.

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