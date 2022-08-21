ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الليجا

2022/08/21 | 02:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ريال مدريد انتصارا عريضا ضد سيلتا فيجو بنتيجة (4-1)، مساء السبت، في معقل الأخير ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.وسجل أهداف ريال مدريد، كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 14، ولوكا مودريتش في الدقيقة 41، وفينيسيوس جونيور بالدقيقة 56، وفيدي فالفيردي في الدقيقة 66.بينما سجل إياجو أسباس هدف سيلتا فيجو الوحيد في شباك ريال مدريد، من ركلة جزاء في الدقيقة 23.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.

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