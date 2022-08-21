2022/08/21 | 02:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رصدت المسلة التفاعلات، السبت 20 اب 2022، حول تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر...

ظهرت المقالة خلاف على المناظرة لغياب الآليات والأهداف..



التسقيط ونشر الغسيل السياسي مضيعة للوقت أولاً على المسلة.

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