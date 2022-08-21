"تاس": انفجار سيارة في ضواحي موسكو

2022/08/21 | 02:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وكالة "تاس" الروسية بانفجار سيارة تويوتا لاند كروزر برادو بالقرب من قرية بولشي فيازيوما في ضواحي العاصمة موسكو ما أسفر عن مقتل السائق.ونقلت الوكالة عن السلطات قولها إن "سيارة انفجرت بالقرب من قرية بولشي فيازيوما"، فيما أشارت إلى مقتل السائق.ولفتت إلى أن السلطات المحلية تعمل على كشف ملابسات الحادث.وتدوال عدد من القنوات على تطبيق "تلغرام" معلومات تفيد بأن داريا دوجين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوجين يمكن أن تكون في السيارة، فيما لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي حتى الآن.

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