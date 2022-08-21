2022/08/21 | 03:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CqvfjvZPrCg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | اني من السبعينات عايش بدار الأيتام وما عندي أهل ولا أعرف أحد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | اني من السبعينات عايش بدار الأيتام وما عندي أهل ولا أعرف أحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).