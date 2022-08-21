سيميوني يمنع رحيل جريزمان

2022/08/21 | 04:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن موقفه من إمكانية رحيل لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان هذا الصيف.ويخوض جريزمان موسمه الثاني مع أتلتيكو مدريد، بعد أن انتقل له على سبيل الإعارة من برشلونة مع إلزامية الشراء.وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، حول إمكانية رحيل جريزمان عن صفوف الروخيبلانكوس، في الميركاتو الصيفي الجاري.وقال سيميوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بالنسبة إلى جريزمان، لا يوجد نقاش، أتمنى أن يستمر معنا، أقدره وأحبه، وآمل أن يبقى هنا".وأضاف: "تحدثنا عن إمكانية الاستعانة به خلف المهاجمين بعد مباراة خيتافي الماضية، إنه لاعب متكامل، ويجيد تنفيذ التعليمات جيدًا.وتابع: "في العام الماضي، خاض بعض المباريات في هذا المركز، فهو قادر على التكيف لأن لديه رؤية جيدة".

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