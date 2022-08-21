2022/08/21 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن "قوات الأمن أنهت حاليا الحصار والمسلّحون قتلوا، في الساعة الأخيرة لم تطلق أي عيارات نارية من المبنى"، مصيفا أن الحكومة ستقدّم صباح الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الأمن الصومالية تنهي هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الأمن الصومالية تنهي هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).