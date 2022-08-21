انفجار موسكو ومقتل ابنة أليكسندر دوغين

2022/08/21 | 06:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس نقلاً عن أندريه كراسنوف، رئيس حركة "الأفق الروسي"، أن داريا دوجينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، قُتلت السبت عندما انفجرت السيارة التي كانت تستقلها بالقرب من منطقة بولشي فيازيمي بموسكو.

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