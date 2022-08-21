"دماغ بوتين".. مقتل ابنة فيلسوف متطرف في انفجار سيارة

2022/08/21 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية إن ابنة حليف مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قتلت بالقرب من موسكو بعد أن نفجرت سيارتها.

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