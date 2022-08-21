السعودية.. تداول محادثات تهديد لفتاة وإساءة للذات الإلهية.. والداخلية ترد

2022/08/21 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محادثات لشخص قام بتهديد فتاة والإساءة للذات الإلهية عبر مواقع التواصل.

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